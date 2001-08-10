Жители Южно-Сахалинска могут сделать прививку от коронавируса без записи и ожидания

Для этого горожане старше 18 лет могут обратиться в мобильные пункты вакцинации Южно-Сахалинска, которые работают ежедневно. Вакцинация препаратом «Гам-Ковид Вак» проводится бесплатно.

Мобильные пункты вакцинации в Южно-Сахалинске работают в следующих местах:

на пл. Победы (передвижной комплекс поликлиники № 1) - ежедневно, с 11.00 до 18.00;

ТЦ «Мегаберезка», цокольный этаж, рядом с продуктовым магазином (выездной кабинет поликлиники № 2) - с 12.00 до 16.00 по будним дням, и с 11.00 до 15.00 в субботу;

ТЦ «Столица», 3 этаж (выездной кабинет поликлиники № 4) - с 11.00 до 18.00 с понедельника по пятницу;

в городском парке культуры и отдыха им. Гагарина, в районе озера Верхнего (передвижной комплекс поликлиники №6) - в будние дни с 12.00 до 17.00, в выходные - с 10.00 до 15.00.

Напомним, привиться вакциной «Гам-Ковид Вак» в мобильных пунктах можно без предварительной записи. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС. Перед прививкой медицинский работник консультирует посетителей, проводит анкетирование и терапевтический осмотр.

Второй компонент вакцины «Спутник V» вводится через 21 день, гражданам напоминают об этом по телефону и в личном кабинете на портале госуслуг. Особое внимание медики уделяют вакцинации граждан в возрасте от 65 лет и старше, находящихся в группе риска по тяжелому течению коронавирусной инфекции.

По данным Минздрава Сахалинской области на сегодняшний день в регионе прошли вакцинацию более 76 тысяч человек, из них оба этапа - 64 тысячи островитян.