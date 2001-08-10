Тихоокеанское
информационное агентство
2 Июня 2021
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В Южно-Сахалинске на три дня закроют для движения автотранспорта ул. Дальнюю
11:34, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Жители Южно-Сахалинска могут сделать прививку от коронавируса без записи и ожидания

Для этого горожане старше 18 лет могут обратиться в мобильные пункты вакцинации Южно-Сахалинска, которые работают ежедневно. Вакцинация препаратом «Гам-Ковид Вак» проводится бесплатно.

          Мобильные пункты вакцинации в Южно-Сахалинске работают в следующих местах:

  • на пл. Победы (передвижной комплекс поликлиники № 1) - ежедневно, с 11.00 до 18.00;
  • ТЦ «Мегаберезка», цокольный этаж, рядом с продуктовым магазином (выездной кабинет поликлиники № 2) - с 12.00 до 16.00 по будним дням, и с 11.00 до 15.00 в субботу;
  • ТЦ «Столица», 3 этаж (выездной кабинет поликлиники № 4) - с 11.00 до 18.00 с понедельника по пятницу;
  • в городском парке культуры и отдыха им. Гагарина, в районе озера Верхнего (передвижной комплекс поликлиники №6) - в будние дни с 12.00 до 17.00, в выходные - с 10.00 до 15.00.

          Напомним, привиться вакциной «Гам-Ковид Вак» в мобильных пунктах можно без предварительной записи. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС. Перед прививкой медицинский работник консультирует посетителей, проводит анкетирование и терапевтический осмотр.

          Второй компонент вакцины «Спутник V» вводится через 21 день, гражданам напоминают об этом по телефону и в личном кабинете на портале госуслуг. Особое внимание медики уделяют вакцинации граждан в возрасте от 65 лет и старше, находящихся в группе риска по тяжелому течению коронавирусной инфекции.

          По данным Минздрава Сахалинской области на сегодняшний день в регионе прошли вакцинацию более 76 тысяч человек, из них оба этапа - 64 тысячи островитян.

      

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