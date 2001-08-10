На Сахалине откроется выставка о фронтовых поэтах и писателях
Книжная выставка "Порохом пропахнувшие строки: фронтовики – поэты и писатели", посвящённая 80-ой годовщине начала Великой Отечественной войны, откроется в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 15 июня, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ.
Великая Отечественная война породила целый жанр русской фронтовой литературы. Константин Симонов, Борис Васильев, Юлия Друнина, Булат Окуджава, Иван Третьяков, Муса Джалиль – далеко не полный список писателей и поэтов-фронтовиков, погибших или переживших тяжёлые годы войны. Это целое поколение истинных патриотов страны, которые опираются в своих произведениях на реальные события, зачастую на собственный фронтовой опыт.
На выставке представлены материалы, которые освещают жизнь и творческий путь поэтов и писателей. Книга Натальи Черновой "Костры памяти" (1989) рассказывает о мужестве, творческой самобытности, высоком нравственном мире молодых поэтов, творческий взлет которых трагически был прерван войной. С творчеством Булата Окуджавы познакомят "Избранные произведения в двух томах" (1989), а также грампластинки с его песнями.
Выставка будет работать с 15 по 25 июня в фойе библиотеки.
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