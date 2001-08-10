Торжественное открытие регионального этапа всероссийских соревнований "Школа безопасности" прошло 2 июня на территории палаточного лагеря "Сахалинский Артек" в Анивском районе, рассказали ТИА "Острова" в областном центре внешкольной воспитательной работы.

В этом году в соревнованиях принимает участие 13 команд из 10 районов области.

- Хочу вам пожелать, чтобы вы доказали не только соперникам, кто из вас лучше, быстрее, сильнее, выносливее, но в первую очередь самим себе, – обратился к ребятам первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Сахалинской области Максим Моисеев. – Чтобы поняли, на что вы сами способны, как будете вести себя и выживать в экстремальной ситуации.

Также с приветственным словом выступила ведущий консультант министерства образования Сахалинской области Ольга Шикова. В ходе церемонии была представлена судейская коллегия, которую традиционно возглавил член высшего совета "Российского союза спасателей" Евгений Чёрный. Кроме него, в коллегию вошли эксперты из Федеральной противопожарной службы Сахалинской области, Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России, поисково-спасательного отряда г. Южно-Сахалинска, кафедры безопасности жизнедеятельности СахГУ, Областного центра внешкольной воспитательной работы.

В ходе церемонии под звуки гимна были торжественно подняты флаги Российской Федерации, Сахалинской области и Российского союза спасателей. Флаги будут спущены только по окончании соревнований. С музыкальными подарками перед участниками "Школы безопасности" и гостями выступила образцовая эстрадная вокально-танцевальная студия "Новое поколение".

Традиционно обязательными видами программы "Школы безопасности" являются следующие виды соревнований: комбинированная пожарная эстафета, поисково-спасательные работы, поисково-спасательные работы на акватории, маршрут выживания и комбинированное силовое упражнение. Также в конкурсную программу входят конкурс стенгазет и конкурс поваров.

Организаторами областного этапа являются министерство образования Сахалинской области в лице ГБОУДО "Областной центр внешкольной воспитательной работы" и Главное управление МЧС России по Сахалинской области. Социальными партнёрами выступают Сахалинский поисково-спасательный отряд им. В. А. Полякова, министерство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области, МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям г. Южно-Сахалинска", региональное отделение "Россоюзспаса" в Сахалинской области.

Официальное закрытие соревнований и подведение итогов состоится 7 июня. По результатам соревнований все призёры получат дипломы и подарки, а победители в своих возрастных категориях (две команды) будут выдвинуты в качестве участников межрегионального этапа соревнований "Школа безопасности", который пройдёт с 13 по 17 июня в Забайкальском крае.