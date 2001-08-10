В Аниве продолжаются рейды по социальным магазинам

В среду, 2 июня, представители администрации округа с участием члена местной общественной организации инвалидов "Виктория" Пак Ен Чун провели очередной мониторинг цен в анивских магазинах эконом-формат, рассказали ТИА "Острова" в администрации Анивы.

- Еженедельно мы отслеживаем ассортимент товаров в торговых точках, на которые распространяется торговая наценка не выше 15%, - рассказала консультант отдела экономики и прогнозирования администрации округа Елена Балабанова. - Также обращаем внимание на выкладку товара, и проверяем наличие и актуальность информации в уголках покупателя. Особое внимание уделяем ценам на основные группы продовольственных товаров таких, как мясо, мясные продукты, хлеб, овощи, фрукты, молоко и молочную продукцию, крупы, муку, сахар, яйца.

Мониторинг цен проходил в магазине "Березка". Специалисты отметили снижение стоимости овощной продукции. К примеру, неделю назад свежие огурцы от совхоза "Тепличный" стоили 150 рублей за кг, то сегодня цена килограмма составляет 125 рублей. Стоимость помидор снизилась со 180 рублей до 150 рублей за кг.

- Живу рядом и всегда здесь отовариваюсь. Вот купил на салат овощей. В других магазинах эти же продукты стоят дороже, — рассказал житель Анивы Андрей Вострыгин.

Напомним, на территории Анивского округа трем торговым объектам присвоен статус "социальный". Это магазины Лето, Березка, Искра. С актуальными ценами в этих торговых точках вы можете ознакомиться на портале онлайн мониторинга цен "Доступная-цена.рф".