На первом молодежном форуме в Холмске займутся благоустройством города
Первый городской молодежный форум для инициативных жителей пройдет в Холмском муниципального образования. Девиз форума - "Начни с малого"! Молодежи предложат поддержать родной город полезными идеями и реальными делами. Мероприятие станет частью Всероссийского молодежного форума "Острова 2021", рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе агентства по делам молодежи Сахалинской области.
Стартовала регистрация участников на городской молодежный форум, который впервые пройдет в Холмске 21-25 июля. К участию приглашают инициативных студентов, молодых специалистов и предпринимателей из Холмского муниципального образования от 18 до 35 лет.
Девиз форума "Начни с малого!". Организаторы решили сделали акцент на полезных инициативах и пригласили молодежь к обсуждению планов по созданию комфортной среды для жителей и гостей муниципального образования.
Участники обсудят идеи проектов по благоустройству, экологии, развитию культуры и искусства, туристических маршрутов и сферы гостеприимства. Лучшие проекты будут представлены на городской "Ярмарке инициатив" и получат поддержку администрации Холмска.
Можно принять участие в одном из трех направлений:
- Городская среда: благоустройство, архитектура и экология;
- Культура и искусство: самореализация и досуг, мастер-классы и культурные мероприятия;
- Туризм и гостеприимство: полезные сервисы и проекты инфраструктуры, маршруты походов и экскурсий.
В программе форума есть и реальные полезные дела. За пть дней участники спроектируют календарь культурных проектов, проведут опросы горожан, устроят акции по благоустройству и уборке территорий, проедут популярными маршрутами путешественников и разработают карту-путеводитель.
Помогать в проведении форума будут известные эксперты в области образования, личной эффективности, культуры, цифровой среды и туризма. Все они – основатели успешных проектов, популярных во многих регионах России.
Так, на треке "Городская среда" с участниками будет работать Андрей Кочетков - создатель всероссийского проекта "Том Сойер Фест", фестиваля восстановления исторической среды силами волонтеров, а также постоянный эксперт форумов "Среда для жизни", "Неделя городских изменений" и "Мосурбанфорум".
Экспертом трека "Туризм и гостеприимство" выступит Дмитрий Москвитин - создатель Центра авторских экскурсий "Екбгуляем", Школы авторских маршрутов, исследователь индустриального наследия малых городов Урала.
На треке "Культура и искусство" выступит Екатерина Беляева - основатель магистратуры Digital Art в Дальневосточном Федеральном Университете, идеолог фестиваля цифрового и технологического искусства "ПУСК" и культурно-досугового пространства "АЯКС".
На форуме научат социальному проектированию, проведению исследований, работе в группах и самопрезентации. Все это важно для того, чтобы не просто придумать, но и успешно реализовать свое дело в общественной сфере и бизнесе. Здесь же можно будет найти единомышленников и сделать проект вместе.
Администрация Холмского муниципального образования будет активно работать с участниками.
- Это мероприятие, которое впервые пройдет в Холмске, даст огромный эффект для нашего города. Молодежь предложит новые идеи для развития округа, которые администрация поддержит", – рассказал мэр муниципального образования "Холмский городской округ" Дмитрий Любчинов.
Помимо занятий на форуме предусмотрены культурная программа и полезные дела – концерт в честь открытия для участников и горожан, фестиваль граффити, акция "Чистые игры", интеллектуальные игры и множество других активностей.
Регистрация на форум проходит до 4 июля 2021 года на сайте: https://ostrova2021.ru/kholmsk
Социальные сети проекта:
https://www.instagram.com/ostrova.2021
https://www.facebook.com/ostroVa2021
Организаторы форума: Федеральное агентство по делам молодежи, Правительство Сахалинской области и Администрация г. Холмска.
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