Региональный проект «Забота 65+» нашел отклик у южносахалинцев

В планировочных районах Южно-Сахалинска завершилась серия встреч с гражданами по вопросам реализации региональных проектов "Забота 65+", "Единая карта сахалинца", а также организации медицинской помощи для граждан старшего поколения. Свои вопросы специалистам на этой неделе смогли задать жители Дальнего и Владимировки, рассказали ТИА "Острова" в горосдкой администрации.

Выездные приемы прошли в планировочных районах городского округа. Ранее встречи были организованы Синегорске и Санаторном, Хомутово, Березняках, Луговом, Ново-Александровске. В них принимали участие вице-мэр Южно-Сахалинска Елена Федорова, курирующая социальную сферу, представители медицинских организаций, за которыми закреплены населенные пункты, руководители и специалисты профильных ведомств администрации города, серебряные волонтеры. Главная тема — реализация регионального проекта "Забота 65+", инициированного губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко. Проект показал высокую эффективность, в том числе благодаря активному взаимодействию с правительством области, министерством здравоохранения региона, министерством социальной защиты, ряд вопросов удалось оперативно решить в короткие сроки.

На встречах гражданам подробно рассказали о вакцинации от коронавируса, в том числе о возможности ее проведения на дому - такой формат наиболее удобен для старшего поколения и людей с ограниченными возможностями здоровья.

Отдельная тема была посвящена прохождению углубленного комплексного обследования организма. Поликлиники города совместно со специалистами департамента социальной политики и добровольцами информируют граждан о такой медицинской услуге, формируют списки пациентов, а также при необходимости доставляют домой направление с указанием даты, времени и места, подробной информацией о процедурах, сопровождают пожилых граждан до медучреждения.

- Внимание к вопросам старшего поколения является одной из приоритетных задач администрации города. Для нас важно дойти до каждого жителя, разъяснить важную информацию, зафиксировать все вопросы, которые волнуют граждан пожилого возраста и обязательно оказать помощь, поддержать в любой ситуации, - подчеркнула вице-мэр Елена Федорова.

Отметим, что в рамках встреч, специалисты и волонтеры оказывали активную помощь гражданам в заполнении социальных паспортов, направленных на оказание всесторонней поддержки людям старше 65 лет. В них отражаются общие сведения о гражданине и его потребности (медицинские, социально-бытовые, правовые, досуговые и пр.). Социальные паспорта позволяют определить нужды горожан максимально оперативно в индивидуальном порядке оказать поддержку или решить все необходимые вопросы. На сегодняшний день заполнено уже более 9,5 тысяч социальных паспортов. Это позволило разрешить 3205 вопросов, 654 из них касались предоставления медицинских услуг, 2510 - социальных и более 40 -бытовых.

Удобный формат выездных встреч также позволил гражданам задать все волнующие вопросы в частном порядке. Все они взяты на контроль специалистами администрации города.

- Разъяснили моменты по мерам социальной поддержки и другим вопросам, в ближайшее время окажут помощь, – рассказала жительница Южно-Сахалинска Тамара Ковалева. – Прозвучало много полезной информации о возможностях, которые открываются для держателей "Единой карты сахалинца". Действительно, это очень удобно, когда на одну карту перечисляются пособия, предоставляются скидки.

Отметим, что работа с гражданами по решению социальных вопросов будет продолжена. В ближайшее время администрация города организует встречу с жителями СНТ западной части города. О дате и месте будет сообщено дополнительно.