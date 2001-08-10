Сахалинские строители изучают бережливые технологии

Четырнадцатая "Фабрика процессов" состоялась на площадке регионального Центра компетенций. Основы бережливого производства в игровом формате освоили 14 участников Ассоциации "Сахалинстрой" во главе с руководителем объединения Валерием Мозолевским, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве экономического развития.

- Знание и понимание теории и практики бережливого производства необходимы для строителей, - отметил Валерий Мозолевский. - Сегодня перед членами Ассоциации стоит задача разработать регламент строительной процедуры, а именно взаимодействия между ее основными участниками. Методики бережливого производства ускорят процесс подготовки регламента.

Продолжительность программы - восемь часов. За один день участники проживают три игровых смены, в которых должны выпустить определенное количество узлов в составе регулятора давления газа. Для этого среди сотрудников распределили роли: десять рабочих, два логиста, нормировщик с секундомером, экономист и руководитель производства.

- "Фабрика процессов" - это учебная площадка, где участники в реальном производственном процессе учатся выявлять потери и внедрять технологии бережливого производства, - рассказал руководитель регионального Центра компетенций в сфере производительности труда Сергей Остремский. - Эти улучшения влияют на операционные и экономические показатели деятельности предприятия.

Конечная цель учебной игры – оптимизировать производственную площадку. Участники общими усилиями должны сократить время, затраченное на сборку, уменьшить количество транспортировок, снизить себестоимость изделия и тем самым увеличить прибыль компании. Это также помогает закрепить навыки в области поддержания порядка, чистоты, аккуратности, экономии времени и энергии.

Пройди обучение на "Фабрике процессов" могут сотрудники предприятий, заинтересованных в повышении эффективности внутренних процессов компании. Подробнее – по номеру телефона 8-800-222-01-23 (доб.6).

Напомним, региональный Центр компетенций (РЦК) создан на базе Сахалинского Фонда развития предпринимательства* в рамках нацпроекта "Производительность труда". В Сахалинской области программа реализуется министерством экономического развития.