В Сахалинской области прошла акция

В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области 1 июня 2021 прошла акция по взысканию алиментных платежей "Судебные приставы - детям", посвящённая актуальным вопросам в сфере защиты интересов детей, в частности находящимся в компетенции службы, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УФССП России по Сахалинской области.

Акция "Судебные приставы - детям", приуроченная к Международному Дню защиты детей, прошла по всей Сахалинской области. В рамках данной акции УФССП России по Сахалинской области был проведен ряд мероприятий, таких как: совместный прием граждан руководителя Управления ФССП России по Сахалинской области - главным судебным приставом Сахалинской области Андреем Кононовым и Уполномоченным по правам ребенка в Сахалинской области Любовью Устиновской, в ходе которого обсуждались вопросы по взысканию алиментных платежей на содержание несовершеннолетних детей, а так же проблемы, возникающие при исполнении исполнительных производств о предоставлении жилья детям-сиротам; участие заместителя главного судебного пристава по Сахалинской области Елены Чупраковой в прямом эфире "Открытая студия" радио "АСТВ" по вопросу о порядке взыскания алиментов и ответственности, предусмотренной законодательством за уклонение от уплаты алиментов, так же в Управлении прошёл брифинг при заместителе главного судебного пристава Сахалинской области с региональными телеканалами.

Кроме того, в рамках акции сотрудники аппарата Управления и структурных отделений, расположенных в городе Южно-Сахалинск, посетили Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Преодоление", где пообщались с воспитанниками центра и подарили развивающие игрушки, спортивный инвентарь, канцелярские товары.

Судебные приставы районных отделений провели массовые рейды по адресам родителей, забывших о своих обязанностях перед собственными детьми, оказали внимание и помощь подшефным детским домам и семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.