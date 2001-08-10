Алексей Белик встретится с жителями Южно-Курильского района
В пятницу и субботу, 4 и 5 июня, председатель правительства Сахалинской области с рабочей поездкой посетит острова Кунашир и Шикотан. 4 июня в 15:30 начнется встреча с жителями. Место проведения: районный дом культуры, улица Ильичева, 4. Приглашаются все желающие, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительтсве.
Перед этим, с 14:30 до 15:30, там же руководители региональных органов исполнительной власти и районной администрации проведут личный прием граждан.
На 5 июня запланирована поездка на остров Шикотан. В программе рабочего визита Алексея Белика в Южно-Курильский район – посещение медицинских учреждений, рыбопромышленных предприятий, объектов ЖКХ, а также контроль жилищного и дорожного строительства. В случае неблагоприятных погодных условий программа может быть изменена.
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