На Сахалине в детском саду "Лесная сказка" выявлена острая кишечная инфекция
В связи с постановлением заместителя главного государственного санитарного врача по Сахалинской области с 4 июня приостанавливает работу детский сад "Лесная сказка". Это необходимая мера, направленная на недопущение распространения острой кишечной инфекции.
Учреждение возобновит свою деятельность после получения отрицательных результатов бактериологического контроля, подтверждающих эффективность проведенных мероприятий.
Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора и департамента образования Южно-Сахалинска.
Родителей убедительно просят внимательно следить за состоянием детей, в случае любых недомоганий незамедлительно обращаться к медикам и сообщать в детский сад.
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