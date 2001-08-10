На Сахалине стали известны победители голосования за объекты благоустройства

В онлайн-голосовании, которое длилось 5 недель, приняли участие более 47 тысяч человек. О его итогах сегодня на пресс-конференции рассказали министр ЖКХ Сахалинской области Наталия Куприна, руководитель регионального агентства по делам молодежи Дмитрий Смекалов и волонтер Анна Протасюк, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве ЖКХ.

Общероссийское голосование по выбору территорий и дизайн-проектов благоустройства на следующий год проходило на платформе 65.gorodsreda.ru в период с 26 апреля по 30 мая. Сахалинская область представила на выбор островитян 43 проекта, в среднем по 2-3 от муниципалитета.

После завершения голосования, оператор онлайн-платформы АНО "Диалог Регионы" провел проверку всех поступивших голосов на достоверность и корректность заполненных данных.

- Вчера мы получили выверенные итоги по всем проектам, - отметила Наталия Куприна. - В некоторых районах мы наблюдали настоящую борьбу, проекты шли с минимальным отрывом. До последнего дня сохранялась интрига. Однако в части населенных пунктов было уже понятно в середине пути какой территории люди отдают предпочтения.

Так, например, в Южно-Сахалинске основная борьба развернулась между двумя объектами: сквером "Авиаторов" и территорией, расположенной восточнее пересечения улиц Пограничная и Комсомольская. Ежедневно специалисты министерства ЖКХ видели, как указанные проекты менялись местами в таблице рейтинга. То один проект выходил вперед, то другой. В итоге за последние два дня сквер набрал хороший отрыв и оказался недосягаем. С результатом 5412 голосов сквер "Авиаторов" стал победителем в областном центре.

Друг за другом двигались проекты и в Ногликском районе: детско-спортивная площадка в селе Вал и сквер памяти в селе Ныш. Между ними отрыв был всегда небольшим 10 – 20 голосов. Однако все решил последний день. 2318 голосов позволили площадке победить.

В Поронайске все наоборот. В течение первых двух недель жители были активнее всех и долгое время район удерживал лидерскую позицию по количеству проголосовавших. И с первых дней было видно какой проект поддерживают поронайцы: 2714 человек или 90 процентов жителей городского округа, отдавших свой голос, выбрали набережную на берегу залива Терпения.

Огромную помощь оказали волонтеры. Они не только рассказывали о самом проекте, но и помогали людям проголосовать. По словам Дмитрия Смекалова, в работу волонтерского штаба включились все органы власти: региональное министерство образования помогло обеспечить всех волонтеров планшетами, главы администраций помогли с транспортом. Работу Сахалинского волонтерского корпуса отдельно отметил в своем докладе по итогам подведения результатов голосования Президенту РФ Владимиру Путину министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин.

Подобное голосование в рамках реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" прошло по всей России впервые. Сахалинцы и курильчане проявили высокую заинтересованность в проекте. Этот формат показал свою востребованность, поэтому голосование будет продолжено и в следующем году. Оператор платформы АНО "Диалог Регионы" планирует дальше ее развивать, создавать новые полезные для граждан функции.

Список победителей голосования размещен на сайте министерства ЖКХ Сахалинской области.