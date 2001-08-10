Эксперты сахалинского движения WorldSkills пройдут обучение

Для сахалинских экспертов движения WorldSkills Russia состоится рабочий интенсив "Технологии подготовки региональных кадров для участия в соревновательных мероприятиях". Он пройдет с 4-5 июня в Южно-Сахалинске. Тренинг проведут международные эксперты, бизнес-тренеры из Москвы, которые подготовят экспертов к Всероссийскому чемпионату, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе агентства по развитию человеческого капитала Сахалинской области.

- Наша задача - обучить экспертов как правильно себя вести в рамках соревнования, действовать в различных ситуациях, планировать работу, чтобы достичь максимального результата на соревнованиях, - рассказала заместитель генерального директора ГАУ СО "Агентство по развитию человеческого капитала" Наталья Журавлева. - Тренинг один из инструментов, шагов к победе. С каждым годом наши показатели растут. В этом году наша цель попасть в топ - 10, завоевать большее количество медалей в Финале IX национального чемпионата. Вообще интенсив проходит 3 раз, но в данном формате впервые.

Для проведения интенсива задействованы специалисты движения WorldSkills Russia, опытные эксперты, которые провели более 3000 тренингов, международные мастера лучших мировых практик в системе образования РФ.

Участники тренинга разделены на 3 группы, которые будут проходить обучение по своим направлениям.

В первой группе будут эксперты, которые отправятся на Финал IX национальный чемпионат. Их обучат грамотной стратегии поведения: начиная с подхода к участнику, заканчивая воздействием на конкурента в конкурсах из других регионов. Их миссия максимально приложить силы для достижения результата.

Во второй группе состоится тренинг для специалистов регионального координационного центра WorldSkills Russia. Они также отправятся на Финал IX национального чемпионата в качестве сопровождающих команды. Их задача заключается в том, чтобы создать максимально комфортные условия для команды, следить за дисциплиной проведения конкурсов.

Третья группа недавно пришедшие эксперты(новички). Для них проведут обучение по регламентам и стандартам WorldSkills. По итогам обучения исходя из пройденного материала эксперты пройдут тестирование: "Решение ситуаций на чемпионате".

Тренинг пройдет в Правительстве Сахалинской области по адресу: Коммунистический проспект, 39

Для участия необходимо пройти регистрацию по ссылке: https://forms.gle/SJmgqTrGwuGEfbBm7 . Подробная информация будет направленна на указанный при регистрации адрес электронной почты.