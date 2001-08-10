Южно-Сахалинск стал участником глобального Соглашения мэров по вопросам климата и энергетики
Южно-Сахалинск присоединился к Глобальному Соглашению мэров по вопросам климата и энергетики - Global Covenant of Mayors for Climate & Energy (GCoM). Островная столица стала третьим муниципалитетом в России, вступившим в глобальное движение, объединившее 10724 города мира с суммарной численностью населения более 980 миллионов человек, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Так, по поручению мэра Южно-Сахалинска областной центр поддержал инициативу Правительства Сахалинской области о достижении углеродной нейтральности региона к 2025 году.
Глобальный секретариат GСoМ официально зарегистрировал присоединение к организации Южно-Сахалинска и поблагодарил Сергея Надсадина за участие в историческом движении за мир с низким уровнем выбросов, безопасным и устойчивым климатом. На официальном веб-сайте структуры уже создан профиль Южно-Сахалинска: https://www.globalcovenantofmayors.org/cities/eastern-europe-and-central-asia/russia/yuzhno-sakhalinsk.
- Мы решили присоединиться к мировому сообществу GcoM и городам, являющимся лидерами в области климата и бережного отношения к экологии. Совместно с партнерами при поддержке правительства Сахалинской области мы планируем продвигать инициативы, ведущие к будущему с низким уровнем выбросов парниковых газов, - отметил мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин. - Принципы GcoM - это принципы устойчивого развития городов, которые мы всецело поддерживаем. Участие в Соглашении - не просто наличие определенного статуса, это почетная обязанность, ведущая за собой конкретные управленческие решения в области экологии, а значит и в формировании комфортной городской среды.
В течение трех лет во исполнение принятых обязательств Южно-Сахалинск планирует провести ряд мероприятий, среди которых: инвентаризация выбросов парниковых газов и их поглощения, оценка климатических рисков и возможностей, создание условий для увеличения устойчивости к климатическим изменениям, развитие чистой энергетики.
- Региональная столица является важным участником мер по снижению углеродного следа Сахалинской области. Здесь уже реализуются программы по повышению энергоэффективности, газификации, озеленению, что, безусловно, внесет вклад в достижение углеродной нейтральности региона – подчеркнул заместитель председателя Правительства Сахалинской области Вячеслав Аленьков.
Уточним, Глобальное Соглашение мэров по вопросам климата и энергетики впервые было подписано в 2016 году в рамках совместной деятельности мэров городов Европейского союза. Сегодня - это глобальная коалиция руководителей городов, которые борются с изменением климата, взяв на себя обязательство сократить выбросы парниковых газов и подготовиться к будущим последствиям изменения климата. Соглашение мэров призвано показать важность действий по борьбе с изменением климата в городах как на местном уровне, так и во всем мире.
Российские города-партнеры Глобального Соглашения мэров - Москва, Ростов-на-Дону. Теперь, и Южно-Сахалинск.
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