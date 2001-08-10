"Сахалинэнергосбыт" принимает студентов на производственную практику

Филиал ПАО "ДЭК" "Сахалинэнергосбыт" в очередной раз становится площадкой для летней производственной практики студентов. На этот раз закреплять теоретические знания на предприятии будут учащиеся ГБПОУ "Сахалинский промышленно-экономический техникум" (СПЭТ), будущие электромонтеры по эксплуатации приборов учета электроэнергии.

На протяжении многих лет практические навыки в "Сахалинэнергосбыте" нарабатывали будущие инженеры, юристы, делопроизводители, IT-специалисты, - студенты сахалинских высших и средних специальных учебных заведений. Во время практики студенты получают возможность увидеть работу энергосбытового предприятия изнутри, получить опыт и дополнительные знания, которые пригодятся в будущей профессии.

В этом году с азами выбранной профессии познакомятся студенты СПЭТ, будущие электромонтеры. С помощью энергетиков-наставников им предстоит выполнять конкретные производственные задачи, в том числе по замене приборов учета электроэнергии. Планируется, что ребята в составе бригад электромонтеров будут выезжать в рейды, в ходе которых происходит замена приборов учета, проверяется правильность их подключения, а также вводятся ограничения в подаче электроэнергии должникам.

В "Сахалинэнергосбыте" всегда готовы принять студентов для прохождения производственной практики. Это дает им возможность попробовать свои силы, узнать будущую специальность с практической стороны. Кроме того, практика - хороший шанс проявить себя и получить приглашение на постоянную работу.