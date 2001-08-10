В этом году в Южно-Сахалинске капитально отремонтируют 38 дворов

В текущем строительном сезоне в областном центре проведут капитальный ремонт 38 дворовых территорий, которые относятся к 64 домам. Работы будут вестись на основе разработанных ранее проектов, минимальный перечень выполняемого включает в себя ремонт и асфальтирование дворовых проездов, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Список ремонтируемых придомовых пространств администрация города разрабатывала и утверждала совместно с депутатами Городской Думы Южно-Сахалинска. Народными избранниками проделана большая работа по согласованию дизайн-проектов дворов с жителями многоквартирных домов и со структурными подразделениями мэрии.

По 13-ти дворовым территориям работы будут продолжены в рамках исполнения переходящих контрактов с прошлого года. В их число также входят территории по ул. Емельянова, 33, 33б и пр. Мира, 367а, 367в, 365а, где выполнение работ пришлось временно приостановить в связи с расторжением контракта с предыдущим подрядчиком. Ранее жители этих домов высказывали опасения по поводу того, будет ли завершен ремонт. Позиция администрация города по этому вопросу предельно ясна — горожане не должны страдать из-за подобных проблем, ремонт будет завершен в срок, до конца текущего года. В данный момент на размещение готовится аукционная документация на определение нового подрядчика, который приступит к непосредственным работам ориентировочно в июле.

Со списком дворов, где в этом году пройдет капитальный ремонт, можно ознакомиться на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска.