Стоянку у Чертова моста на Сахалине продлили для любителей фотосессий

По многочисленным просьбам жителей и гостей острова, АО «Пассажирская компания «Сахалин» с 12 июня изменяет расписание движения пригородного поезда Холмск – Николайчук – Чертов мост. Для удобства пассажиров, посещающих туристическую достопримечательность, время стоянки на конечном остановочном пункте увеличено на 10 минут. Общее время стоянки составит 20 минут, отправление в Холмск переносится с 9:02 на 9:12. Этого будет достаточно для того, чтобы осмотреться и сфотографироваться на фоне живописной природы и сложных инженерных сооружений, построенных японцами почти 100 лет назад. Те, кто пожелает провести на Чертовом мосту весь день, смогут уехать обратно в портовый город вечерним рейсом, его отправление с остановочного пункта в 17:14.

Напомним, до остановки Чертов мост поезда курсируют по выходным и праздничным дням. На линии работает комфортабельный и современный рельсовый автобус РА-3 «Орлан». За май, со дня открытия движения пригородного поезда, возможностью посетить Чертов мост воспользовались 571 человек.

Подробное расписание движение размещено на странице http://pk-sakhalin.ru/index.php?pos=right&do=content&id=38 официального сайта АО «ПК «Сахалин».