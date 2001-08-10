Тихоокеанское
информационное агентство
4 Июня 2021
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Алексей Белик встретится с жителями Южно-Курильского района
09:03, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Приставы запретили продавать квартиру жителю Сахалина, пока он не погасит долги

В отделении судебных приставов по Охинскому району Управления Федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области на исполнении находятся исполнительные производства о взыскании с местного жителя задолженности в пользу нескольких юридических лиц, в том числе кредитных организаций,  в размере 480 тысяч рублей, но исполнять свои финансовые обязательства мужчина не торопился.

   При проверке имущественного положения гражданина Л. установлено, что он  официально трудоустроен, в связи с чем из его заработной платы  стали удерживаться денежные средства в счет погашения задолженности. Кроме того, согласно поступившим ответам из регистрирующих органов, судебный пристав установил, что у мужчины в собственности находится квартира, в отношении которой судебный пристав-исполнитель вынес постановление о запрете на  совершение действий по регистрации перехода прав на недвижимое имущество, зарегистрированное за должником.

 Запланировав продать квартиру, мужчина вынужден был  оплатить оставшуюся часть долга в размере свыше 200 тысяч рублей в полном объеме в том числе и сумму исполнительского сбора, чтобы вернуть себе возможность распоряжаться имуществом.

УФССП России по Сахалинской области призывает граждан своевременно и добровольно исполнять требования исполнительных документов во избежание применения мер принудительного характера.

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