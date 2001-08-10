Сахалинские власти будут работать над развитием цифровых технологий
Соглашение о сотрудничестве во время XXIV Петербургского международного экономического форума подписали заместитель председателя правительства островного региона Вячеслав Аленьков и исполнительный вице-президент по корпоративному бизнесу ПАО "Вымпел-Коммуникации" (бренд Билайн) Максим Зайков.
– Сегодня цифровые технологии активно применяются во многих отраслях нашей экономики, в образовании, здравоохранении, коммунальном хозяйстве, в транспортной сфере. Наш партнер, в свою очередь, обладает достаточными компетенциями для реализации инновационных цифровых проектов и имеет большое желание применить на Сахалине и Курилах свои лучшие практики, – сказал Вячеслав Аленьков.
Подписанное соглашение предусматривает развитие на островах новых информационно-телекоммуникационных технологий и реализацию инновационных проектов, направленных на создание новых сервисов в области связи и информационной безопасности, в частности, с использованием возможностей Wi-Fi, М2М, облачных технологий. Большое внимание уделено совершенствованию элементов системы "Умный город", использованию искусственного интеллекта для анализа больших данных при решении задач по повышению качества жизни и безопасности граждан, увеличения туристического потока, анализа миграции трудового населения, развития транспортной инфраструктуры.
– Программа "Цифровая экономика" очень важна как для страны, в целом, так и для каждого региона, в частности. Мы, как большой инфраструктурный оператор, создаем и гарантируем базовый уровень оказания сервисов для реализации программы. Предоставляем каналы связи, облачное хранилище, дата-центр, в котором хранится и обрабатывается вся информация. В нашем портфеле есть разные кейсы: в сфере безопасности, туризма, культуры, образования, ЖКХ. Перечень отраслей, в которых применяются наши технологии, – очень широкий. Такие проекты мы реализуем как комплексно, так и путем внедрения конкретных элементов. Каждому региону требуется индивидуальный подход, – отметил Максим Зайков.
В дальнейшем участники соглашения планируют совместно вести работу по цифровой трансформации региона, реализации национальных проектов, повышению качества связи даже в самых отдаленных населенных пунктах.
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