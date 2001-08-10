Сахалин и "Росатом" будут совместно развивать транспортную систему региона
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и генеральный директор АО "Русатом Инфраструктурные решения" (входит в Госкорпорацию "Росатом") Ксения Сухотина в рамках Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о сотрудничестве, рассказали ТИА "Отсрова" в ргеионалном правительстве.
Документ закрепляет намерения сторон осуществлять комплексное взаимодействие по развитию системы городского общественного транспорта и реализации проектов, нацеленных на повышение экологичности и эффективности работы транспортного комплекса региона.
- Сегодня улично-дорожная сеть Южно-Сахалинской агломерации перегружена частными автомобилями, - подчеркнул Валерий Лимаренко. - В результате на дорогах возникают пробки, а выхлопы загрязняют воздух. Чтобы решить эту проблему, требуется модернизировать действующую и создавать новую инфраструктуру городского пассажирского транспорта, а также формировать интеллектуальную систему, которая будет им управлять. Нужно также переводить муниципальный автопарк на использование экологически чистых двигателей. Все эти меры позволят разгрузить улично-дорожную сеть и сделать чище воздух в населенных пунктах.
- Сотрудничество "Росатома" и Сахалинской области носит комплексный стратегический характер и затрагивает самые разные сферы экономики, - сказала генеральный директор АО «Русатом Инфраструктурные решения» Ксения Сухотина. - Подписанным соглашением открывается новое, транспортное, направление. Оно объединит компетенции Сахалина и "Росатома" в этой области, позволит провести модернизацию системы общественного транспорта в регионе на современной технологической основе с применением "зеленых" технологий, современных цифровых решений и искусственного интеллекта.
В соответствии с соглашением, стороны намерены совместно провести комплексную модернизацию системы общественного транспорта, в том числе с постепенным переводом автопарка на электрические двигатели. Документом также предусматривается создание единого оператора и интеллектуальной транспортной системы городского общественного транспорта Южно-Сахалинской агломерации.
Также планируется сотрудничество в области строительства новой инфраструктуры пассажирского автотранспорта, включая зарядную инфраструктуру, остановки общественного транспорта, центр безопасности дорожного движения, дорожную инфраструктуру.
Кроме того, "Русатом Инфраструктурные решения" в ходе работы в регионе планирует внедрение новых цифровых сервисов и услуг в рамках реализации проектов, а также их интеграцию на единой информационной платформе.
Соглашение подписано на пять лет с возможностью дальнейшей пролонгации.
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