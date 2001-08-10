Тихоокеанское
информационное агентство
4 Июня 2021
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В Южно-Сахалинске ожидается дождь и усиление ветра
14:13, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске ожидается дождь и усиление ветра

В Южно-Сахалинске ожидается дождь и усиление ветра

По информации ФГБУ "Сахалинское УГМС", вечером 4 июня и в ночь на 5 июня в Южно-Сахалинске ожидаются осадки до 10 мм и сильный ветер до 24 метров в секунду, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Единый телефон вызова экстренных служб: 112.  

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