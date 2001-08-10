Сахалинцев и курильчан приглашают на обсуждения по исполнению областного бюджета

Отчет об исполнении бюджета Сахалинской области за 2020 год представят 11 июня. Мероприятие начнется в 14:00 в здании правительства Сахалинской области по адресу: Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 32 (зал "Кунашир", 2-й этаж). Прямая трансляция будет идти в эфире телеканала ОТВ, а также в сети Интернет: https://youtu.be/7IVbVkMz1rQ, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

В ходе мероприятия выступят представители областного правительства. Затем начнется обсуждение вопросов и предложений от жителей региона, представителей общественных организаций, депутатов.

Для участия в обсуждениях необходимо подать заявку не позднее 7 июня в интернет-приемную на сайте губернатора и правительства Сахалинской области по ссылке: https://sakhalin.gov.ru/?id=490. В поле "Текст сообщения" необходимо указать "Участие в общественных обсуждениях". Здесь же можно оставить свои предложения и замечания по теме общественных обсуждений. Чтобы пройти в здание, участнику необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность.

Во время проведения общественных обсуждений в здании дома правительства будет организован прием обращений граждан. С информационными материалами о проекте закона "Об исполнении областного бюджета Сахалинской области за 2020 год" можно ознакомиться по ссылке: http://openbudget.sakhminfin.ru/Menu/Page/504. В их составе содержится информация о бюджете в упрощенной форме – в виде брошюры "Бюджет для граждан".