Тихоокеанское
информационное агентство
4 Июня 2021
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16:08, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Южносахалинцев приглашают на ярмарку выходного дня

Жителей и гостей города приглашают на традиционную ярмарку выходного дня, которая пройдет завтра, 5 июня, с 10.00 до 16.00 на площадке южнее Дома торговли (Мира, 106A).

Традиционно в широком ассортименте будет представлена свежая продукция местных товаропроизводителей: яйцо,  мясо, молоко и молочная продукция, мед, хлебобулочные изделия и др. Кроме того, по доступным ценам можно приобрести свежую камбалу (100-120 руб. за 1 кг) и треску (90 руб. за 1 кг).

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