Южносахалинцев приглашают на ярмарку выходного дня

Жителей и гостей города приглашают на традиционную ярмарку выходного дня, которая пройдет завтра, 5 июня, с 10.00 до 16.00 на площадке южнее Дома торговли (Мира, 106A).

Традиционно в широком ассортименте будет представлена свежая продукция местных товаропроизводителей: яйцо, мясо, молоко и молочная продукция, мед, хлебобулочные изделия и др. Кроме того, по доступным ценам можно приобрести свежую камбалу (100-120 руб. за 1 кг) и треску (90 руб. за 1 кг).