В Корсакове до конца 2022 года обустроят две общественные территории

В Сахалинской области, в том числе и Корсаковском городском округе, с 26 апреля по 30 мая проводилось голосование по выбору общественных территорий, которые в случае победы будут благоустроены до 31 декабря следующего года. Об этом ТИА "Острова" сообщили в администрации городского округа.

От Корсакова было представлено 3 дизайн-проекта – «Благоустройство территории в районе пересечения улиц Нагорной и Овражной с улицей Окружной», «Благоустройство Приморского бульвара, включая смотровую площадку (1 этап)», а также «Благоустройство территории вокруг здания Детской школы искусств».

На протяжение всего времени пока проходило голосование отдать свой голос мог каждый житель портового города старше 14 лет, и в этом, всем желающим, помогали волонтеры Центра молодежных инициатив. В выборе общественной территории приняли участие 3529 корсаковцев.

Напомним, программа «Формирование комфортной городской среды» реализуется с 2018 года, благодаря которой в районе уже реализовано много проектов по благоустройству общественных мест. Это территории, прилегающие к центральной городской библиотеке, «Корсаковскому историко-краеведческому музею», памятнику крейсеру «Новик», также облагородили зону отдыха в Раздольном. В 2019 году была обустроена детская игровая площадка в Парке культуры и отдыха, а в прошлом году завершен первый этап обустройства территории культурно - досугового центра «Океан».

Итак, по результатам проведенного голосования лидером стала территория на пересечении улицы Нагорной и Овражной, получив поддержку 1902 жителей. За Приморский бульвар свои голоса отдали 1014 корсаковцев. Меньшее количество жителей муниципалитета проголосовало за благоустройство территории вокруг здания Детской школы искусств.

- Благодарю каждого, кто откликнулся на призыв и сделал свой выбор в пользу дальнейшего благоустройства нашего города. Ваша активность и неравнодушное отношение поможет нам реализовать намеченные планы и обустроить те территории, которые вы выбрали. Только вместе мы сможем сделать город лучше, - прокомментировал мэр Корсаковского городского округа Александр Ивашов.

В ближайшее время администрацией Корсаковского городского округа будет организовано общественное обсуждение концепции благоустройства двух территорий, ставших лучшими, после чего приступит к разработке проектно-сметной документации.