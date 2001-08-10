Во вторник более десятка южно-сахалинских домов останутся без воды

В связи с проведением ремонтных работ на сети водопровода 8 июня в ряде жилых домов Южно-Сахалинска отключат холодное водоснабжение. Об этом ТИА "Острова" рассказали в городской администрации.

Подача воды будет ограничена с 9.00 до 17.00 по адресам:

ул. Карла Маркса, 25-31;

ул. Чехова, 31, 43, 66, 66а, 68, 68а, 70, 70б, 72, 72а;

ул. Амурская, 65, 94, 96, 100, 102,

ул. Поповича, 100, 102, 104, 106, 108, 110;

ул. Пушкина, 57;

ул. Ленина, 217, 219.

Телефон диспетчерской службы МКП «Городской Водоканал» (4242) 72-32-40.