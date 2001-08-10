Неравнодушные горожане помогли приостановить незаконное строительство в Южно-Сахалинске
Специалисты администрации Южно-Сахалинска продолжают работу с обращениями горожан. Обратная связь с жителями позволяет принимать оперативные решения по ряду вопросов, сообщили ТИА "Острова" в мэрии.
Среди наиболее актуальных направлений – имущественные и земельные отношения, ЖКХ, социальная сфера, благоустройство дворовых территорий, переселение из ветхого и аварийного жилья, образование и др. В течение мая в мэрию города поступило 411 обращений, в том числе 171 через web-приемную. Все они оперативно приняты в работу.
Обращения принимают также в аккаунтах администрации Южно-Сахалинска и мэра Сергея Надсадина в социальных сетях. В прошлом месяце через социальные сети администрации поступило более 1000 обращений. Все предложения и жалобы горожан передаются в профильное структурное подразделение в зависимости от тематики. Как правило, на большинство обращений ответы даются в течение суток. В отдельных, нестандартных случаях, требующих более тщательной проработки, время ответа увеличивается до нескольких дней.
В частности, после обращения жителей удалось приостановить незаконное строительство по ул. Институтской. Частная организация выполняла работы самовольно, без получения соответствующего разрешения. Другое похожее нарушение зафиксировано на ул. Есенина: владелец здания приступил к ремонту кровли, не получив всей разрешительной документации на реконструкцию. Специалисты оперативно выехали на место и указали застройщику на недопустимость таких действий. Работы были приостановлены. Информация по обоим случаям передана в государственную инспекцию строительного надзора Сахалинской области для принятия мер.
В социальных сетях работа ведется адресно с каждым пользователем. В топе обращений: жалобы на управляющие компании, благоустройство, состояние зеленых насаждений. Так, на этих выходных люди просигнализировали Сергею Надсадину о нехватке цветочных клумб в сквере у городской поликлиники №2. По поручению мэра туда незамедлительно выехали специалисты. Что касается планов по озеленению — цветы на этом участке высадят в ближайшее время.
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