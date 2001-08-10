Тихоокеанское
информационное агентство
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16:07, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинцы вновь перекормили коз и овечек в зоопарке

Сахалинцы вновь перекормили коз и овечек в зоопарке

Перекорм получили некоторые козы и овечки после минувших выходных в Сахалинском зооботаническом парке. Об этом поведали ТИА "Острова" в учреждении.

Кроме кормовых наборов, приобретённых в зоопарке, посетители щедро скармливали животным хлебобулочные изделия, а также овощи и фрукты, принесенные с собой из дома. Это вызвало опасное вздутие живота у отдельных козочек и овечек.

 – У животных выявлена атония желудка. Их изолировали в отдельный вольер, назначили диету и длительное медикаментозное лечение, – прокомментировала ситуацию ветеринарный врач зоопарка Антонина Ерёмина.

Напомним, что суточный рацион животным зоопарка сбалансирован, рассчитывается строго по поголовью, и входит в кормовой набор, который посетители зоопарка могут купить, посещая учреждение. Нельзя приносить с собой и кормить животных хлебом, булками и другими продуктами. Просим посетителей соблюдать правила и не вредить нашим питомцам.

За минувшие выходные дни островной зоопарк посетили около 3000 человек. 

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