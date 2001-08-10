В Южно-Сахалинске за раз провакцинировали полколлектива детского сада

В областном центре продолжается вакцинация от коронавируса: прививочная кампания организована в поликлиниках и мобильных комплексах, а также в трудовых коллективах города. Сегодня в детском саду №15 второй этап вакцинации отечественным препаратом Гам-Ковид-Вак «Спутник V» прошли более половины работников дошкольного учреждения, сообщили ТИА "Острова" в администрации Южно-Сахалинска.

Организовать вакцинацию в удобном формате, практически без отрыва от работы, коллективам помогают специалисты департамента социальной политики Южно-Сахалинска. Подать заявку можно в рабочее время по телефону: 31-27-10. Для каждого подбирается удобный день и время прививки в медицинском учреждении. В ряде случаев, когда желающих получить прививку много, медицинская бригада выезжает непосредственно в коллектив.

Такой возможностью воспользовались сотрудники детского сада № 15 «Березка». Как рассказала заведующая дошкольным учреждением Татьяна Шваб, привиться организованно решили более 20 сотрудников. Еще часть коллектива прошла вакцинацию самостоятельно.

– У нас большой коллектив. Ежедневно педагоги контактируют с родителями, бабушками и дедушками, которые находятся в группе риска. Большинство наших сотрудников делает прививку от гриппа. Поэтому когда поступило предложение вакцинироваться от коронавируса, и педагоги, и другие работники проявили сознательность и решили защитить себя и окружающих, – рассказала Татьяна Шваб.

Преимущества выездной вакцинации отметили и работники детского сада — можно сэкономить время на поход в поликлинику. На месте фельдшеры проверяют состояние здоровья, проводят разъяснительную беседу и отвечают на все вопросы пациента. Воспитатель Виктория Войтехович отмечает, что многие ее коллеги и знакомые летом отправятся на отдых, поэтому сделать прививку накануне сезона отпусков особенно важно.

– Это необходимо не только для защиты своего здоровья, но и для развития коллективного иммунитета. Ни на минуту не было сомнений в том, что нужно сделать прививку, – отметила Виктория Войтехович.

Напомним, записаться на прививку от коронавирусной инфекции все желающие могут через портал госуслуг, обратившись непосредственно в регистратуру поликлиники или позвонив на горячую линию 1-300 (доб.10). Также для удобства граждан в Южно-Сахалинске продолжают работу мобильные пункты вакцинации. Прививку от коронавирусной инфекции там можно поставить без предварительной записи. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС.

Передвижные прививочные кабинеты расположены в торговых центрах «Столица» (11.00 до 18.00) «МегаБерезка» (по будням с 12.00 до 16.00, по субботам с 11.00 до 15.00), на пл. Победы (с 11.00 до 18.00), а также в городском парке в районе озера Верхнего (по будням с 12.00 до 17.00, в выходные - с 10.00 до 15.00).