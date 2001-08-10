Вонь от «Грин Агро» задержалась в Троицком из-за коронавируса

В сахалинском министерстве сельского хозяйства прокомментировали ситуацию вокруг неприятного запаха от заводов «Грин Агро – Сахалин». С жалобами на него последние несколько лет обращаются жители сёл Троицкое и Ново-Троицкое.

«С августа 2019 года, в составе дополнительных мероприятий по снижению неприятного запаха с территории животноводческого комплекса ООО «Грин Агро-Сахалин»: использует специальный реагент, применяемый для уменьшения уровня концентрации аммиака; в сентябре 2019 года произведен монтаж и пусконаладочные работы оборудования для цеха по дополнительной сепарации навоза, объем переработки ежедневно составляет 17 тонн.

Одним из мероприятий по минимизации «неприятного запаха» с производственных объектов ООО «Грин Агро-Сахалин» является закрытие поверхности лагун полимерным экраном-пленкой (крышкой). Для проведения данного вида работ предприятием заключены договоры с компаниями «Биокомплекс» и «МаксМакс».

Ранее проведение монтажа крышек было запланировано на июнь 2020 года, однако, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) были временно приостановлены работы иностранных заводов по производству оборудования и комплектующих для монтажа крышек, а также их поставка на территорию Российской Федерации.

Оборудование компании «МаксМакс» поступило в адрес предприятия.

Предприятие закончило подготовку лагуны (откачивание содержимого на поля для использования в качестве органического удобрения) и в июне текущего года, представители компании «МаксМакс» приступят к монтажу полимерной крышки на лагуну.

Учитывая недовольство жителей населенных пунктов с. Троицкое и с. Ново-Троицкое, ООО «Грин Агро-Сахалин» дополнительно проработали вариант, позволяющий свести к минимуму наличие специфического запаха, который включает строительство очистных сооружений для очистки жидкой фракции, с последующим сбросом стоков в очистные сооружения анивских коммунальных сетей (технические условия получены). В настоящее время просчитывается предварительная стоимость данного варианта строительства очистных сооружений. Этот вариант предполагает устранение специфического запаха на 99%.

В настоящее время ООО «Грин Агро-Сахалин» готово реализовать предложенный вариант, но, учитывая, что финансовая модель реализации проекта не предусматривала устройство/строительство дополнительного оборудования/сооружений, предприятие изыскивает финансовые возможности для его реализации», - сообщили ТИА «Острова» в минсельхозе.