Участок улицы Курильской в Южно-Сахалинске закроют завтра днем для проезда

Участок улицы Курильской в границах от Чехова до Амурской в Южно-Сахалинске закроют 8 июня для проезда автотранспорта с 09.00 до 19.00. Как сообщили ТИА "Острова" в мэрии, бригады завода им. Федотова будут выполнять работы по обустройству приподнятого пешеходного перехода.

Такая «зебра» на нерегулируемых пешеходных переходах принудительно снижает скорость движения автотранспорта, что увеличивает безопасность пересечения дороги пешеходами. Кроме того, повышается комфорт: во время дождя вода не будет скапливаться на этом участке дороги, это также стимулирует пешеходов переходить дорогу именно в предусмотренном месте.

Приподнятый пешеходный переход будет выполнен из асфальтобетона, дорожная разметка будет нанесена через трое суток после завершения асфальтобетонных работ, когда вещество полностью застынет. Эти работы будут выполнены ночью.