«Адмирал Невельской» в первом рейсе отвёз на Курилы 50 человек

Теплоход «Адмирал Невельской» завершил первый регулярный пассажирский рейс. Теплоход проследовал по маршруту Сахалин-Итуруп-Кунашир-Шикотан-Сахалин и накануне причалил в порту Корсакова. Его первыми пассажирами стали почти 50 человек, сообщили ТИА "Острова" в правительстве региона.

Весь путь, включая стоянки на каждом острове, занял 4 суток. Во время стоянок туристы успели посмотреть основные достопримечательности: оздоровительные водные комплексы «Ванночки» и «Жаркие воды», смотровую площадку в Китовом, Белые скалы, вулкан Баранского на Итурупе, останец «Чёртов палец», краеведческий музей, термальные источники в селе Горячий Пляж на Кунашире, мыс Край света, бухту Солдатскую, действующий с 1943 года маяк на Шикотане и другие.

– Я впервые попал на Курилы морским путем, а не воздушным. И в этом есть своя романтика: невероятные закаты и рассветы, которые можно наблюдать на палубе, красота моря, шикарные виды, когда приближаешься к островам, возможность за время поездки посетить сразу несколько островов. Радует, что теплоход новый, уютный, а экипаж вежливый, – поделился впечатлениями сахалинец Александр Падалка.

На теплоходе созданы комфортные условия для пассажиров: двух- и четырехместные каюты оснащены санузлами с душевыми, в каждой из них есть вместительные шкафы и телевизоры, откидные столики.

На судне работает кафе, пассажирам предлагают трехразовое питание. Также есть бар, где можно приобрести безалкогольные напитки, чай, кофе, свежую выпечку.

В круглосуточном режиме на судне дежурят бортпроводники. Для Юлии Уваровой море – второй дом. На теплоходах она работает более 16 лет. Ходила на «Марине Цветаевой», затем на «Игоре Фархутдинове», а теперь несет вахту на «Адмирале Невельском», куда ее отобрали как одного из самых опытных сотрудников.

– Чувствуем гордость, что стали первым экипажем нового теплохода. Работать, конечно, одно удовольствие. Все новое, условия комфортные, пассажиры довольны. В основном, по данному маршруту путешествуют жители региона, военные, но в последнее время очень много туристов, которые уже были или только хотят познакомиться с островами, – рассказала старший бортпроводник Юлия Уварова.