В Южно-Сахалинске из-за инфекции полностью закрывают детский сад

Детский сад №2 «Березка» в Южно-Сахалинске закроют с завтрашнего дня для обработки помещений. Дошкольное учреждение временно приостанавливает свою деятельность с 8 июня. Это необходимая мера, направленная на недопущение распространения острой кишечной инфекции, сообщили ТИА "Острова" городские власти.

Детский сад возобновит свою деятельность после получения отрицательных результатов бактериологического контроля, подтверждающих эффективность проведенных мероприятий. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора и департамента образования Южно-Сахалинска.

Родителей убедительно просят внимательно следить за состоянием детей, в случае любых недомоганий незамедлительно обращаться к медикам и сообщать в детский сад.