Южно-Сахалинск будет включен в список городов - участников проекта «Чистый воздух»

Петербургский международный экономический форум стал местом подписания меморандума о взаимодействии между правительством Сахалинской области и Федеральной службой по надзору в сфере природопользования. Об этом ТИА "Острова" рассказали в департаменте информполитики региона.

– Южно-Сахалинск – самый большой город островного региона. Здесь же сосредоточена основная масса автотранспорта и предприятий. Поэтому и проблема качества атмосферного воздуха в областной столице ощущается наиболее остро. Мы активно работаем над ее решением. Благодаря подписанию совместного меморандума с Росприроднадзором Южно-Сахалинск станет участником федерального проекта «Чистый воздух». На его территории будет действовать система квотирования загрязняющих выбросов, о которой говорил в Послании Президент Российской Федерации Владимир Путин. Важно, что эта мера позволит улучшить здоровье жителей области, – сказал губернатор Валерий Лимаренко.

Со статусом участника проекта «Чистый воздух» Южно-Сахалинск сможет получать субсидии из федерального бюджета на перевод муниципального транспорта на экологические виды топлива. Речь идет о строительстве объектов для заправки автомобилей природным газом, установке газового оборудования в машинах, а также обеспечении «голубым топливом» жилых домов, частных домовладений и промышленных предприятий, строительстве газовых тепловых электростанций и котельных, реконструкции действующих коммунальных объектов. Правительство области и Росприроднадзор договорились о создании рабочей группы, которая займется поиском оптимальных путей решения проблем Южно-Сахалинска.

По словам Светланы Радионовой, Федеральный проект «Чистый воздух» является самой сложной и амбиционной составляющей Национального проекта «Экология», в процесс его успешной реализации включено множество участников. Сахалинская область стала пилотным регионом в проведении Всероссийского эксперимента по углеродному регулированию. Он создаст необходимые условия для внедрения технологий, которые способствуют снижению выбросов парниковых газов.

Также в регионе в рамках областной программы «Чистые острова» переводятся на природный газ коммунальные объекты, общественный транспорт и личные автомобили, создается инфраструктура для заправки автомобилей экологически чистым топливом и зарядки электрокаров.