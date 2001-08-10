Восточный газопровод приведёт к перекрытию большого участка улицы Ленина в Южно-Сахалинске

В Южно-Сахалинске до 30 августа будет ограничено движение на 1,5-километровом участке ул. Ленина (от магазина Yamaha до АЗС «Роснефть»). Как стало известно ТИА «Острова», изменение схемы движения автотранспорта связано с прокладкой участка второго этапа так называемого «Восточного» газопровода, строительство которого ведет в областной столице АО «Газпром газораспределение Дальний Восток».

До начала сентября строителям предстоит сварить и уложить на глубину свыше 4 м более 1,4 км стальной трубы диаметром 700 мм. Производство работ планируется проводить в три смены.

Необходимость полного перекрытия движения по участку ул. Ленина обусловлена стесненными условиями городской застройки, наличием большого количества подземных коммуникаций и особенностями технологического процесса строительно-монтажных работ при прокладке газопроводов такого большого диаметра.

В связи с этим изменение схемы дорожного движения было заблаговременно согласовано с администрацией города Южно-Сахалинска и Управлением ГИБДД Сахалинской области, от Управления автомобильных дорог Сахалинской области было получено разрешение на производство работ.

«Мы обеспечим проезд автотранспорта к жилым домам и организациям, располагающимся в зоне перекрытия участка, по временным проездам. Движение большегрузной техники на период производства работ будет скорректировано по

пр. Мира до ул. Фархутдинова. Просим жителей города отнестись с пониманием к временным неудобствам. Строящийся объект является стратегически важным для Южно-Сахалинска, поскольку позволит снять ограничения в газификации южной части города и создаст возможность для подачи газа на будущую котельную строящегося жилого микрорайона Роза-Таун», - сказал заместитель начальника производственно-эксплуатационного управления АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» в Сахалинской области Андрей Стариков.

Межпоселковый газопровод высокого давления от пункта редуцирования газа «Ботанический Сад» до перспективной газораспределительной станции (ГРС) «Южная» протяженностью 17,5 км является объектом реализуемой в настоящее время Программы развития газоснабжения и газификации Сахалинской области на период 2021-2025 гг. Он соединит ГРС «Южную» с действующим межпоселковым газопроводом от ГРС «Дальнее» до Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 и позволит перераспределить нагрузку между двумя ГРС, а также повысить надежность газоснабжения ТЭЦ-1.