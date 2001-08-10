Из-за аварии на сетях завтрашнее отключение воды в Южно-Сахалинске перенесли

МКП «Городской водоканал» Южно-Сахалинска сообщает о переносе отключений, запланированных на 8 июня, и о новых адресах отключения воды.

Работы на сети водопровода, заявленные ранее на 8 июня, перенесены. О дате проведения работ и отключении водоснабжения будет сообщено дополнительно, сообщили ТИА "Острова" в администрации города.

В связи с устранением утечки на сети водопровода сегодня с 19.00 до 23.00, а также завтра, 8 июня, с 7.00 до 23.30 по временной схеме будет осуществляться подача воды в жилые дома по ул. Физкультурная, 98, Саперная, 10,15, пр. Мира 109, а также в задания находящиеся в квадрате улиц Хабаровская-Леонова-Коммунистический проспект-пр. Мира. В ночь с 7 на 8 июня подача воды будет отключена.

Ориентировочное время окончания работ — 23.30 8 июня.