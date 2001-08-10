Более 280 тысяч цветов украсят Южно-Сахалинск в летний период

В областном центре продолжается благоустройство и озеленение общественных пространств. Рабочие МБУ «Зеленый город» ежедневно высаживают цветочную рассаду в вазоны и клумбы в различных районах города, сообщили ТИА "Острова" в мэрии Южно-Сахалинска.

Новые цветочные композиции уже украшают пространство на пересечении улиц Ленина и Пуркаева, на пл. Победы возле Кафедрального собора Рождества Христова. В активной фазе работы на проспекте Победы. Далее бригады переместятся на ул. Ленина, в городские скверы, а также займутся благоустройством клумб по пр. Мира. В том числе, согласно графику будет выполнено озеленение территории в сквере у городской поликлиники №2. Напомним, горожане выразили желание видеть в этом месте больше ярких красивых клумб.

Как рассказал директор МБУ «Зеленый город» Сергей Троян, в общей сложности планируется высадить более 280 тысяч цветов, в том числе 21 тыс. саженцев было посажено уже к 9 мая.

Нынешним летом город будут украшать бархатцы, гвоздики, герань, виола и др. – всего более 70 наименований. Это сорта с ярким и длительным цветением, устойчивые к свойственному для сахалинского климата перепаду температур. Для каждой клумбы прорабатывается узор и цветовая палитра. Отметим, что в настоящее время в городе цветут тюльпаны — традиционно луковичные были высажены в грунт в зиму, и уже в июне радуют горожан.

– Помимо клумб, мы будем выставлять вазоны, навесные кашпо, малые архитектурные формы, которые также будут украшать цветы. Специалисты, рабочие стремятся сделать всё, чтобы наши общественные пространства и скверы как можно дольше радовали южносахалинцев. Так, по мере отцветания одних цветов на некоторых клумбах будут высажены другие виды, – рассказал Сергей Троян.

Отметим, что в содержании зеленого пространства задействовано более 120 рабочих. После завершения посадок, цветам будет обеспечен необходимый уход и полив.

Также на территории городского округа в июле планируется высадить более 500 деревьев и свыше 850 новых кустарников, будут проводиться другие мероприятия по озеленению города. С инициативой принять участие в благоустройстве общественных пространств и сделать город еще красивее, все чаще выступают жители областного центра. Эта работа проходит во взаимодействии с администрацией города: специалисты помогают определить участок, видовой состав, а также проверяют территорию на наличие подземных коммуникаций. В конце мая в районе площади Славы было посажено 139 молодых кедров. Идея заложить новую аллею принадлежит коллективу аэропорта.

Уж через несколько дней представители мотоклуба «Ночные волки» примут участие в посадке деревьев на ул. Поповича — там появятся дубы, клены, туи. Другая группа горожан также обратилась с инициативой высадить около 140 кустов сирени на новом участке ул. Пограничной. Напомним, что проконсультироваться во вопросам озеленения можно в МКУ «Управление охраны окружающей среды и озеленения города Южно-Сахалинска» по телефону 300-726 (доб. 5). Специалисты ответят на все интересующие вопросы.