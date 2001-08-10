Жителю Анивы дали премию за работу с трудными подростками

Станислав Калентьев стал обладателем премии "Неравнодушный гражданин-2021". Педагог-организатор анивского дома детского творчества представил городской округ в конкурсе на соискание премии, сообщили ТИА "Острова" в районной администрации.

Станислав Калентьев является руководителем военно-патриотического клуба "Наследие". Анивчанин одержал победу в номинации "Просвещение" за инициативу в сфере образования, просвещения и духовного развития личности. Приоритетное направление работы анивского клуба "Наследие" - совершенствование системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. В результате занятости в клубе и индивидуальной работы руководителя 18 подростков сняты с различных видов учета.

Финал конкурса прошел в Южно-Сахалинске 05 июня 2021 года на площадке областного центра народного творчества. Целью премии является поощрение гражданской активности среди населения Сахалинской области, популяризация практик системного добровольчества и содействие развитию общественно полезных инициатив жителей. Всего на участие в премии было подано 122 заявки.

В рамках конкурса активисты Сахалина рассказали о себе и общественной деятельности, которой они занимаются, обменялись опытом и получили экспертную оценку жюри. 39 финалистов премии в очной защите отстаивали свое право на победу в шести номинациях.