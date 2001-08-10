Загруженный перекрёсток в Южно-Сахалинске закроют на ремонт

Перекресток Мира-Хабаровская в Южно-Сахалинске сегодня ночью закроют на ремонт. Подрядная организация продолжает работы по замене асфальта на участке пр. Мира от перекрестка с ул. Хабаровской до ул. Курильской. Участок подготовлен. Сегодня в ночное время планируется провести работы по асфальтированию, сообщили ТИА "Острова" в мэрии областного центра.

В связи с этим в ночь с 8 на 9 июня перекресток Мира-Хабаровская будет закрыт для движения с 23.00 до 6.00.

Проезд для спецтехники в случае необходимости будет обеспечен. Автовладельцам необходимо учитывать эту информацию при планировании маршрута.