Тихоокеанское
информационное агентство
9 Июня 2021
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Загруженный перекрёсток в Южно-Сахалинске закроют на ремонт
15:44, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Загруженный перекрёсток в Южно-Сахалинске закроют на ремонт

Загруженный перекрёсток в Южно-Сахалинске закроют на ремонт

Перекресток Мира-Хабаровская в Южно-Сахалинске сегодня ночью закроют на ремонт. Подрядная организация продолжает работы по замене асфальта на участке пр. Мира от перекрестка с ул. Хабаровской до ул. Курильской. Участок  подготовлен. Сегодня в ночное время планируется провести работы по асфальтированию, сообщили ТИА "Острова" в мэрии областного центра.

В связи с этим в ночь с 8 на 9 июня перекресток Мира-Хабаровская будет закрыт для движения с 23.00 до 6.00.

Проезд для спецтехники в случае необходимости будет обеспечен.  Автовладельцам необходимо учитывать эту информацию при планировании маршрута.  

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