Тихоокеанское
информационное агентство
9 Июня 2021
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16:01, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинским охотникам напоминают о возможных проблемах с разрешениями

Сахалинским охотникам напоминают о возможных проблемах с разрешениями

Охотникам, не сдавшим вовремя разрешение на охоту, откажут в получении нового. Такое изменение в порядок оформления и выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов внесло Минприроды РФ.

Как рассказали ТИА «Острова» в агентстве лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области, отказ в выдаче разрешения на добычу охотничьих ресурсов будет осуществляться, если заявитель не направил сведения о добытых охотничьих ресурсах в сроки, предусмотренные ранее выданным разрешением. Мера начнет действовать с 1 сентября этого года. Новое разрешение охотник не сможет получить в течение года с момента окончания срока охоты, прописанного в выданном ранее разрешении.  

В разрешениях, которые охотники должны сдать по окончании сезона, указываются сведения о добытых ими охотресурсах. Эти данные необходимы ведомству для анализа состояния отрасли, для дальнейшего рационального распределения квот и проч.

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