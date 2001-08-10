Сахалинским охотникам напоминают о возможных проблемах с разрешениями

Охотникам, не сдавшим вовремя разрешение на охоту, откажут в получении нового. Такое изменение в порядок оформления и выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов внесло Минприроды РФ.

Как рассказали ТИА «Острова» в агентстве лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области, отказ в выдаче разрешения на добычу охотничьих ресурсов будет осуществляться, если заявитель не направил сведения о добытых охотничьих ресурсах в сроки, предусмотренные ранее выданным разрешением. Мера начнет действовать с 1 сентября этого года. Новое разрешение охотник не сможет получить в течение года с момента окончания срока охоты, прописанного в выданном ранее разрешении.

В разрешениях, которые охотники должны сдать по окончании сезона, указываются сведения о добытых ими охотресурсах. Эти данные необходимы ведомству для анализа состояния отрасли, для дальнейшего рационального распределения квот и проч.