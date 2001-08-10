Обновлённый сквер Пограничников в Южно-Сахалинске уже начали портить

Жителей и гостей Южно-Сахалинска просят бережней относиться к обновленному скверу Пограничников. В преображение зоны этой отдыха было вложено немало сил и средств. Здесь появилось сразу несколько игровых площадок для детей со скалодромом, установлены арт-объекты. Выполнено дополнительное озеленение. Проект стал победителем народного голосования по программе «Формирование комфортной городской среды».

Как рассказали ТИА «Острова» в мэрии города, с первых дней открытия сквер пользуется популярностью. Вместе с тем, в социальные сети поступают сообщения от неравнодушных южносахалинцев о фактах некорректного обращения с элементами площадок. Поврежденной от катания на роликах или трюковом самокате стала террасная доска подиума — зоны для спокойного отдыха. При этом, в сквере есть места, где можно активно провести время, не нанося вред имуществу. На сегодняшний день из строя уже выведена одна из качелей комплекса.

Поломки, которые образуются из-за подобного обращения, нельзя отнести к гарантийным случаям, поэтому муниципалитету приходится восстанавливать их за счет бюджета.

Напомним, в сквере установлена система видеонаблюдения. Соответствующие материалы будут переданы в контролирующие органы для установления лиц, нанесших ущерб имуществу, и принятия мер административного реагирования.