Администрация Южно-Сахалинска требует от управляющих компаний выполнить огнезащитную обработку кровель
Перед управляющими компаниями (УК) областного центра поставлена задача - активизировать работу по проверке всех крыш многоквартирных домов на предмет соблюдения противопожарных требований. Кроме того, коммунальщики обязаны обеспечить огнезащитную обработку конструкций кровель.
По поручению мэра Сергея Надсадина департамент городского хозяйства направил в адрес городских УК соответствующее требование. Кроме того, аналогичное письмо продублировано в Госпожнадзор и Государственную жилищную инспекцию Сахалинской области, разъяснили ТИА "Острова" в администрации Южно-Сахалинска.
Отметим, огнезащитная обработка конструкций деревянной кровли является важным элементом в обеспечении пожарной безопасности любого объекта. Мероприятия предполагают покрытие или пропитку дерева противопожарными составами. Проводить эти работы раз в год - прямая обязанность коммунальных компаний и собственников зданий.
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