Шестнадцать сахалинцев попали на «Фабрику процессов»

Площадка регионального Центра компетенций объединила 16 сотрудников из разных подведомственных учреждений министерства строительства и ЖКХ Сахалинской области. В деловой игре участвовали специалисты из ГКУ "Дирекция программы "Курилы", ОКУ "Дирекция по строительству", ГКУ "Сахдормониторинг", МКУ "Управление капитального строительства". Об этом ТИА «Острова» сообщили в минстрое региона.

- Мы попали на имитированную производственную площадку, где собирали изделие для заказчика. Каждый из нас был важным звеном, от которого зависел результат всего предприятия. На практике мы научились видеть потери, формулировать и решать проблемы, - поделилась впечатлениями участница Ксения Манакина.

Для обучения технологиям бережливого производства сотрудникам дают 3 игровые смены по 20 минут. За этот промежуток времени необходимо собрать 10 изделий и передать заказчику. При этом важно вовремя обнаружить и исправить все ошибки и недочеты, чтобы клиент остался доволен качеством изделия.

В промежутках между сменами игроки проводят мозговые штурмы и продумывают детально, как можно оптимизировать и улучшить показатели своей работы. Так в процессе игры участники постепенно внедряют технологии улучшения на своем участке. Общими усилиями команда старается увеличить прибыль компании, за счет сокращения времени, затраченного на сборку, снижения себестоимости товара и правильного выравнивания загрузки операторов по времени такта.

-; Зачастую производства терпят убытки, не справляясь со своими задачами в срок. На многие рабочие процессы при правильном подходе можно тратить гораздо меньше времени. Участие в "Фабрике процессов" позволяет сотрудникам задуматься о том, что они могли бы улучшить на своем реальном рабочем месте уже сейчас, - рассказала главный специалист регионального Центра компетенций Елена Часникова.

Присоединиться к обучению могут организации, которые относятся к базовым несырьевым отраслям - обрабатывающее производство, сельское хозяйство, транспорт, строительство и торговля.