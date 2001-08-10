Шестнадцать сахалинцев попали на «Фабрику процессов»
Площадка регионального Центра компетенций объединила 16 сотрудников из разных подведомственных учреждений министерства строительства и ЖКХ Сахалинской области. В деловой игре участвовали специалисты из ГКУ "Дирекция программы "Курилы", ОКУ "Дирекция по строительству", ГКУ "Сахдормониторинг", МКУ "Управление капитального строительства". Об этом ТИА «Острова» сообщили в минстрое региона.
- Мы попали на имитированную производственную площадку, где собирали изделие для заказчика. Каждый из нас был важным звеном, от которого зависел результат всего предприятия. На практике мы научились видеть потери, формулировать и решать проблемы, - поделилась впечатлениями участница Ксения Манакина.
Для обучения технологиям бережливого производства сотрудникам дают 3 игровые смены по 20 минут. За этот промежуток времени необходимо собрать 10 изделий и передать заказчику. При этом важно вовремя обнаружить и исправить все ошибки и недочеты, чтобы клиент остался доволен качеством изделия.
В промежутках между сменами игроки проводят мозговые штурмы и продумывают детально, как можно оптимизировать и улучшить показатели своей работы. Так в процессе игры участники постепенно внедряют технологии улучшения на своем участке. Общими усилиями команда старается увеличить прибыль компании, за счет сокращения времени, затраченного на сборку, снижения себестоимости товара и правильного выравнивания загрузки операторов по времени такта.
-; Зачастую производства терпят убытки, не справляясь со своими задачами в срок. На многие рабочие процессы при правильном подходе можно тратить гораздо меньше времени. Участие в "Фабрике процессов" позволяет сотрудникам задуматься о том, что они могли бы улучшить на своем реальном рабочем месте уже сейчас, - рассказала главный специалист регионального Центра компетенций Елена Часникова.
Присоединиться к обучению могут организации, которые относятся к базовым несырьевым отраслям - обрабатывающее производство, сельское хозяйство, транспорт, строительство и торговля.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
11:34 2 Июня Жители Южно-Сахалинска могут сделать прививку от коронавируса без записи и ожидания
09:13 3 Июня Открылась выставка "Путешествие в миф коренных народов Сахалина"
13:49 3 Июня На Сахалине в детском саду "Лесная сказка" выявлена острая кишечная инфекция
16:05 3 Июня Стоянку у Чертова моста на Сахалине продлили для любителей фотосессий
09:29 21 Мая Три из десяти лучших пейзажей России сняты на островах Сахалинской области
09:15 28 Мая За первый квартал на Сахалине зарегистрирована естественная убыль населения
17:05 23 Мая На Сахалине на "Горном воздухе" начались бесплатные занятия по общей физической подготовке
16:26 20 Мая Российские и зарубежные эксперты собрались на Дальневосточном форуме экологичного транспорта в Южно-Сахалинске
Выбор редакции
- 17:25 Вчера Работников сахалинского министерства ЖКХ учат правильно выбрасывать мусор
- 16:14 Вчера Обновлённый сквер Пограничников в Южно-Сахалинске уже начали портить
- 16:01 Вчера Сахалинским охотникам напоминают о возможных проблемах с разрешениями
- 15:03 Вчера Жителю Анивы дали премию за работу с трудными подростками
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Где вы проведёте отпуск-2021?