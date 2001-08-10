16:37, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
Сахалинцы начали «фотошопить» медведей и отправлять выдумки в СМИ
Сегодня в одно из СМИ Сахалинской области обратился фермер из Углегорского района с тревожным сообщением. Мужчина прислал фото, на котором у забора детской спортивной площадки на задних лапах стоит крупный медведь. Фермер даже пожаловался журналистам, что это именно тот медведь, который месяц назад напал на его коров и которого сотрудники лесничества должны были отстрелить. К слову, новость под громким заголовком уже набрала больше 30 тысяч просмотров. На место срочно выехала группа лесничих для обследования территории.
Как сообщили ТИА "Острова" в агентстве лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области, специалисты изучили фотоматериалы и поняли, что они сфабрикованы. Удалось даже найти оригинальное фото, из которого злоумышленники вырезали изображение медведя и вклеили в сахалинский пейзаж.
- Напомню любителям горячих новостей, что за публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, предусмотрена уголовная ответственность, – прокомментировал инцидент заместитель руководителя агентства лесного и охотничьего хозяйства региона Данила Дударев. – Призываю граждан быть более ответственными и не шутить с подобными ложными сообщениями.
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Новости общества Сахалина и Курил
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