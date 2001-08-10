В Долинске начали делать сквер за 14 миллионов
В Долинске реконструируют сквер Славы. Общественное пространство стало победителем онлайн-голосования в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», сообщили ТИА "Острова" в правиительстве региона.
– Важно, что именно люди решают, каким должно быть пространство вокруг. Комфортный город – это город, который отвечает всем потребностям своих жителей, который слышит и учитывает их мнение, – отметил глава региона.
Сквер Славы поддержали 1064 человека из 2254 проголосовавших. Проект предусматривает ремонт входной группы, обустройство зон отдыха, пешеходных дорожек и центральной аллеи, освещение. Стелу «Памяти павших будьте достойны» обновят – ее дополнят георгиевской лентой. Отремонтируют облицовку ступеней памятника. В сквере размесят мемориальные доски памяти ветеранов Великой Отечественной войны и обелиск «Капсула времени». Зеленые насаждения будут максимально сохранены, при этом проведут дополнительное озеленение. На благоустройство сквера Славы требуется 14 миллионов рублей.
Напомним, за проекты комфортной городской среды проголосовали более 47 тысяч жителей Сахалина и Курил. На выбор островитян было представлено 43 объекта, в среднем по 2‑3 от каждого муниципалитета. По словам министра ЖКХ региона Наталии Куприной, в течение нескольких месяцев предстоит выбрать подрядчиков, чтобы уже в следующем году приступить к реализации проектов.
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