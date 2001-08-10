Текущий ремонт дорог в Южно-Сахалинске закончат через четыре дня

Сегодня на аппаратном совещании мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин поставил задачу дорожным службам завершить основной объем текущего ремонта до 12 июня. Напомним, ранее срок был — 15 июня.

Муниципалитет взял на себя обязательства завершить ремонт дефектов дорожного полотна в центральной части города до 1 июня, в планировочных районах — до 15. Это касается повреждений, которые были зафиксированы волонтерами весной, а также выявленных в процессе дополнительного обследования улиц уже после 1 июня. В целом это — 45 тыс. кв.м. В настоящее время более 42 тысяч уже устранено, осталось отработать порядка 3 тысяч кв.м дефектов.

- Задача была сложная, коррективы вносили погодные условия, приходилось сдвигать графики. Между тем осталось не так много, и мы нацелены завершить работы до 12 июня. Сейчас необходимо сконцентрировать все ресурсы, - поставил задачу мэр. - Также поручаю активизировать работу отдела дорожного контроля, привлекать общественный совет по дорогам и волонтеров. Продолжать приемку улиц после ремонта в том же темпе и составе, как мы делали ранее.

Работы по устранению вновь выявленных дефектов ведутся сегодня на ул. Амурской и Дзержинского. Бригады работают и в планировочных районах. Это Луговое, Ново-Александровск, Березняки, Хомутово. Завтра дорожники выходят в Синегорск.

В среду, 9 июня, общественники выйдут на приемку отремонтированных участков дорог в Ново-Александровске. Совместно с профильными службами будут обследованы пер. Горького и ул. 30 лет Победы.

Параллельно ведутся более масштабные работы, не относящиеся к устранению мелких дефектов. Подрядчики устраняют колейность проезжей части методом асфальтирования большими картами. Сегодня ночью завершится ремонт участка пр. Мира от Хабаровской до Курильской. С утра дорогу готовят к асфальтированию, работает фреза. Ведутся работы на ул. Железнодорожной: идет замена бордюров, большими картами будут работать в районе улиц Карпатская Хлебная, Деповская. Предстоит отремонтировать два участка пр. Победы: в районе площади и от пр. Мира до ул. Красной.

Активно ведется ремонт внутриквартальных проездов. Большой объем работы выполняют на пр. Победы на проезде к паспортному столу. Здесь работы под «ключ»: полная замена асфальта, восстановление бордюров и тротуаров. Частично отремонтированы проезды в 9 микрорайоне. Сегодня под асфальтирование подготовили участки в 14 микрорайоне. На очереди 11 микрорайон. В целом уже восстановлено порядка 4000 кв.м. Стоит задача завершить эти работы до 1 июля.