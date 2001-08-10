Работников сахалинского министерства ЖКХ учат правильно выбрасывать мусор
В министерстве ЖКХ Сахалинской области установили урны для раздельного сбора. Их разместили в коридоре на 3 этаже в здании правительства Сахалинской области. В них отдельно складируют пластиковые бутылки и бумагу. Именно такой мусор чаще выбрасывают в офисах, рассказали ТИА «Острова» в ведомстве.
Сегодня заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Андрей Белинин провел рабочее совещание со специалистами ведомства, на котором рассказал о внедрении раздельного сбора отходов в Южно-Сахалинске. Отдельно он остановился на правилах подготовки к утилизации. Прежде чем отправить пластиковую бутылку в урну необходимо вылить ее содержимое, уплотнить и закрыть крышкой.
- Раздельный сбор отходов позволяет уменьшить влияние на окружающую среду, сократить вредные выбросы и в целом улучшить экологическую ситуацию в регионе. Мы не просто возвращаем сырье на вторичную переработку и тем самым способствуем развитию экономики замкнутого цикла, но и уменьшаем объем отходов, направляемых на полигоны. Вторичная переработка отходов становится сегодня в России приоритетным направлением государственной политики, - отметил Белинин.
Кроме того, информация донесена до сотрудников органов исполнительной власти, которые работают в здании.
Напомним, с 1 июля в Южно-Сахалинске внедряется раздельный сбор отходов. На почти 400 площадках многоквартирных домов установят сетчатые контейнеры для сбора пластиковых бутылок, тары от бытовой химии, стекла, алюминиевых и металлических банок. Собранные в указанных емкостях отходы будут вывозиться отдельно.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
11:34 2 Июня Жители Южно-Сахалинска могут сделать прививку от коронавируса без записи и ожидания
09:13 3 Июня Открылась выставка "Путешествие в миф коренных народов Сахалина"
13:49 3 Июня На Сахалине в детском саду "Лесная сказка" выявлена острая кишечная инфекция
16:05 3 Июня Стоянку у Чертова моста на Сахалине продлили для любителей фотосессий
09:29 21 Мая Три из десяти лучших пейзажей России сняты на островах Сахалинской области
09:15 28 Мая За первый квартал на Сахалине зарегистрирована естественная убыль населения
17:05 23 Мая На Сахалине на "Горном воздухе" начались бесплатные занятия по общей физической подготовке
16:26 20 Мая Российские и зарубежные эксперты собрались на Дальневосточном форуме экологичного транспорта в Южно-Сахалинске
Выбор редакции
- 17:25 Вчера Работников сахалинского министерства ЖКХ учат правильно выбрасывать мусор
- 16:14 Вчера Обновлённый сквер Пограничников в Южно-Сахалинске уже начали портить
- 16:01 Вчера Сахалинским охотникам напоминают о возможных проблемах с разрешениями
- 15:03 Вчера Жителю Анивы дали премию за работу с трудными подростками
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Где вы проведёте отпуск-2021?