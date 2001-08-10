Работников сахалинского министерства ЖКХ учат правильно выбрасывать мусор

В министерстве ЖКХ Сахалинской области установили урны для раздельного сбора. Их разместили в коридоре на 3 этаже в здании правительства Сахалинской области. В них отдельно складируют пластиковые бутылки и бумагу. Именно такой мусор чаще выбрасывают в офисах, рассказали ТИА «Острова» в ведомстве.

Сегодня заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Андрей Белинин провел рабочее совещание со специалистами ведомства, на котором рассказал о внедрении раздельного сбора отходов в Южно-Сахалинске. Отдельно он остановился на правилах подготовки к утилизации. Прежде чем отправить пластиковую бутылку в урну необходимо вылить ее содержимое, уплотнить и закрыть крышкой.

- Раздельный сбор отходов позволяет уменьшить влияние на окружающую среду, сократить вредные выбросы и в целом улучшить экологическую ситуацию в регионе. Мы не просто возвращаем сырье на вторичную переработку и тем самым способствуем развитию экономики замкнутого цикла, но и уменьшаем объем отходов, направляемых на полигоны. Вторичная переработка отходов становится сегодня в России приоритетным направлением государственной политики, - отметил Белинин.

Кроме того, информация донесена до сотрудников органов исполнительной власти, которые работают в здании.

Напомним, с 1 июля в Южно-Сахалинске внедряется раздельный сбор отходов. На почти 400 площадках многоквартирных домов установят сетчатые контейнеры для сбора пластиковых бутылок, тары от бытовой химии, стекла, алюминиевых и металлических банок. Собранные в указанных емкостях отходы будут вывозиться отдельно.