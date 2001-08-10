Корсаковские дети вышли на берег убирать мусор за отдыхавшими сахалинцами

Корсаковцы продолжают убирать от мусора излюбленные места отдыха сахалинцев. Более сорока добровольцев вышли сегодня, 8 июня, на уборку береговой полосы в селе Озерском, сообщили ТИА «Острова» в администрации района.

Представители Центра молодежных инициатив и двух отрядов профильных лагерей школы № 4 привели в порядок побережье озера Чибисанское. Экологическое мероприятие прошло в рамках акции «Чистый берег».

- Проводим эту акцию регулярно. Помогаем природе, приучаем ребят к чистоте и прививаем любовь к своему острову. Выбираем каждый раз различные места, но, конечно же, наиболее излюбленные для сахалинцев, так как на них после отдыхающих остаются горы мусора, - рассказал директор Центра молодежных инициатив Василий Калмыков.

Общими усилиями ребят было очищено 5 км береговой линии. Собрано более 40 мешков различного мусора. На этом экологические акции на территории Корсаковского городского округа не заканчиваются.

В этот день ребята смогли не только убраться, но и отдохнуть, приняв участие в увлекательной интерактивной экологической викторине. Школьники отлично продемонстрировали свои знания, ответив на 15 вопросов. Например, о дате издания международной красной книги и отгадали растение, которое называют «живым светофором».

Подобными акциями добровольцы призывают всех отдыхающих бережнее относиться к окружающей природе. Не лениться и вывозить после своего активного отдыха на природе все пустые тары, емкости, пакеты и иного рода мусор.