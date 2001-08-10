Тихоокеанское
информационное агентство
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17:35, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Корсаковские дети вышли на берег убирать мусор за отдыхавшими сахалинцами

Корсаковские дети вышли на берег убирать мусор за отдыхавшими сахалинцами

Корсаковцы продолжают убирать от мусора излюбленные места отдыха сахалинцев. Более сорока добровольцев вышли сегодня, 8 июня, на уборку береговой полосы в селе Озерском, сообщили ТИА «Острова» в администрации района.

Представители Центра молодежных инициатив и двух отрядов профильных лагерей школы № 4 привели в порядок побережье озера Чибисанское. Экологическое мероприятие прошло в рамках акции «Чистый берег».

- Проводим эту акцию регулярно. Помогаем природе, приучаем ребят к чистоте и прививаем любовь к своему острову. Выбираем каждый раз различные места, но, конечно же, наиболее излюбленные для сахалинцев, так как на них после отдыхающих остаются горы мусора, - рассказал директор Центра молодежных инициатив Василий Калмыков.

Общими усилиями ребят было очищено 5 км береговой линии. Собрано более 40 мешков различного мусора. На этом экологические акции на территории Корсаковского городского округа не заканчиваются.

В этот день ребята смогли не только убраться, но и отдохнуть, приняв участие в увлекательной интерактивной экологической викторине. Школьники отлично продемонстрировали свои знания, ответив на 15 вопросов. Например, о дате издания международной красной книги и отгадали растение, которое называют «живым светофором».

Подобными акциями добровольцы призывают всех отдыхающих бережнее относиться к окружающей природе. Не лениться и вывозить после своего активного отдыха на природе все пустые тары, емкости, пакеты и иного рода мусор.

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