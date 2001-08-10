Сахалинские дачники активно окучивают интернет
Аналитики МегаФона, изучив поведение своих абонентов-дачников в регионе, выяснили – кто приезжает на шесть соток копать, а кто отдыхает с гаджетом в руках.
Дачу, как место цифрового отдыха, активнее других используют собственники земельных участков в пригороде Южно-Сахалинска. Здесь расположено сразу несколько садоводческих товариществ «Радуга», «Овощевод», «Айболит-86» и другие. На втором месте расположились собственники садовых участков, которые находятся в черте Южно-Сахалинска. Замыкают тройку – садоводы из села Троицкое.
Приезжая к себе на дачу, владельцы гаджетов в основном проводят время за общением в социальных сетях. ТОП-3 популярных площадок за прошедший месяц – Facebook (36%), Instagram (22%) и Вконтакте (15%).
Собственники приусадебных участков в этом сезоне также охотно совершают и принимают звонки. За последний месяц они проговорили столько часов, сколько ушло бы на пять тысяч перелётов из Южно-Сахалинска в японскую столицу Токио.
А вот владельцы шести соток, расположенных близ города Долинск, отличились повышенной работоспособностью и желанием возделывать огород. Как итог – они меньше других в текущем сезоне совершают и принимают звонки, а также скачивают интернет-трафик в сети.
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