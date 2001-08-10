Перекресток Мира-Бумажная в Южно-Сахалинске будут асфальтировать две ночи подряд

В связи с работами по замене дорожного полотна в ночное время для проезда закроют перекресток пр. Мира и ул. Бумажной в областном центре. Об этом ТИА «Острова» рассказали в мэрии Южно-Сахалинска.

Подрядная организация будет работать с 23.00 9 июня до 6.00 10 июня, а также с 23.00 10 июня до 6.00 11 июня.

В это время перекресток будет закрыт для движения. В случае необходимости проезд для спецтехники будет обеспечен. Водителям необходимо учитывать эту информацию при планировании маршрута.