Тихоокеанское
информационное агентство
9 Июня 2021
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Загруженный перекрёсток в Южно-Сахалинске закроют на ремонт
13:56, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Перекресток Мира-Бумажная в Южно-Сахалинске будут асфальтировать две ночи подряд

В связи с работами по замене дорожного полотна в ночное время для проезда закроют перекресток пр. Мира и ул. Бумажной в областном центре. Об этом ТИА «Острова» рассказали в мэрии Южно-Сахалинска.

Подрядная организация будет работать с 23.00 9 июня до 6.00 10 июня, а также с 23.00 10 июня до 6.00 11 июня.

В это время перекресток будет закрыт для движения. В случае необходимости проезд для спецтехники будет обеспечен. Водителям необходимо учитывать эту информацию при планировании маршрута. 

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