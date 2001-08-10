Южно-сахалинским учителям рассказали, что кое-кто рано расслабился

Педагогам Южно-Сахалинска рассказали о типах вакцин от коронавируса. Для педагогических коллективов школ № 6 и № 13 провели необычное собрание. Учителя рассуждали об эффективности вакцинации и личном вкладе каждого в формирование коллективного иммунитета от коронавирусной инфекции.

Как сообщили ТИА «Острова» в администрации города, в настоящее время в регионе регистрируется подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией, только за последние 4 дня выявлено 150 новых случаев заболевания. На данный момент более 500 граждан проходят лечение, переболело более 23 тысяч человек. Всплеск медики связывают с началом летнего сезона: многие сахалинцы возвращаются на остров из путешествий и привозят новые случаи инфицирования SARS-CoV-2, а также с притоком лиц, прилетевшим на сезонные работы.

Помощник эпидемиолога поликлиники № 4 Южно-Сахалинска Людмила Тукарева рассказала педагогам школы № 6, что среди пациентов с признаками ОРВИ все чаще стали выявляться положительные тесты на ковид.

Граждане рано расслабились и пренебрегают масочным режимом и средствами профилактики - подытожила медик. Есть случаи повторного заражения среди переболевших. Единственным надежным способом защиты является вакцинация, особенно для групп риска, в которую входят учителя.

Лекция для педагогов прошла и в школе № 13. Врач ГБУЗ «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» Айгуль Ахметова в ходе презентации наглядно представила коллективу воздействие на организм человека COVID-19, отличия бактериологической пневмонии от вирусной, а также рассказала, что сегодня южносахалинцам доступны два вида вакцины:

«Гам-КОВИД-Вак» - вакцина, разработанная в Национальном исследовательском центе эпидемиологии им. Н.Ф. Гамалеи, представляет из себя раствор для внутримышечного введения. Вводится двукратно, с интервалом в 21 день. Иммунитет формируется на 42-й день после проведения первого этапа и защищает человека порядка двух лет;

«ЭпиВакКорона» - вакцина, разработанная Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор». Вводится двукратно, с интервалом в 2-3 недели, как правило не вызывает побочных реакций и легко переносится. Иммунитет формируется через 35-40 дней после первой вакцинации и держится на протяжении года.

В Сахалинской области оба этапа вакцинации прошли почти 68 тысяч человек.