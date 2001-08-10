Для сахалинских районов закупили санитарные

Новый спецтранспорт – 9 автомобилей «УАЗ-Патриот» – получат районные больницы Охи, Углегорска, Александровска-Сахалинского, Ноглик. Машины приобрели в рамках федеральной программы модернизации первичного звена здравоохранения. Об этом ТИА "Острова" сообщили в правительстве региона.

Руководитель Охинской районной больницы Татьяна Супрунова не скрывает радости – сегодня она получила четыре комплекта ключей от машин. Самому северному медучреждению острова досталась наиболее крупная партия техники.

– У нас есть удаленные села – Тунгор, Некрасовка, в которых проживает большое количество жителей. Есть и поменьше населенные пункты. В некоторых из них медицинские работники пешком обходят своих пациентов, теперь можно будет решать вопросы транспортировки оперативно и с комфортом, – поделилась и.о.главного врача Охинской ЦРБ Татьяна Супрунова.

Большинство из получателей санитарных машин представляют северные районы острова. Это обусловлено сложными климатическими и географическими условиями, состоянием имеющегося автопарка на местах.

– Федеральный проект помогает решить актуальные вопросы в регионах. На Сахалине и Курилах обновится значительная часть автопарка медучреждений. Мы со своей стороны тоже регулируем этот процесс – после гарантийного обслуживания эту функцию на себя возьмет централизованное автохозяйство министерства. Также будет создан сервисный центр на севере острова, чтобы не гонять машины на юг, а своевременно обеспечить ремонт на месте, – рассказал министр здравоохранения Сахалинской области Владимир Кузнецов.

В ближайший месяц ожидается поступление еще более крупной партии – более 20 санитарных автомобилей. Они также будут распределены по районам области. Полностью поставки автотранспорта в рамках федерального проекта планируется завершить до ноября текущего года. Всего Сахалинская область получит 88 машин.